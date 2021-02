Si vous aimez utiliser VLC comme principal lecture vidéo alors vous serez ravis d’apprendre que VLC 4 se dotera enfin d’une interface utilisateur totalement repensée.

Ce n’est pas une rumeur puisque l’annonce a été faite par le président de la fondation VideoLAN, Jean-Baptiste Kempf. Même si VLC est une application très populaire depuis des années, voire des décennies, elle n’est pas connue pour avoir une interface avant-gardiste.

« Vingt ans après sa première version open source, l’application est plus populaire que jamais, avec environ 1 million de téléchargements chaque jour. En plus des versions de bureau, il existe désormais également les applications VLC officielles pour iOS, Android, Apple TV, Android TV et Chrome OS, entre autres. Et dans les mois à venir, VideoLAN lancera VLC 4.0, qui comportera une interface utilisateur remaniée et plus moderne. »

L’équipe derrière le développement de l’application, en plus de développer une interface utilisateur plus moderne, envisage également la possibilité d’adopter un modèle commercial de style Plex pour assurer l’avenir de l’application. L’équipe a toujours rejeté les offres de commercialisation de l’application, mais évalue maintenant un moyen possible d’assurer son avenir. Kempf a souligné Plex et ses services vidéo financés par la publicité comme un modèle commercial qu’ils peuvent imiter.

Mais cela ne s’arrête pas là. Pour fêter ses vingt ans, VideoLAN prévoit également quelque chose de très spécial. L’équipe souhaite installer une capsule temporelle vidéo à bord du premier vol spatial lunaire commercial d’ici la fin de l’année et demande aux utilisateurs de VLC de soumettre leurs vidéos.

« Il y a beaucoup de gens dans la communauté VideoLAN qui aiment vraiment l’espace. Nous avons des fans de SpaceX, des fanboys avides. Le truc de la lune est absolument, complètement idiot, mais ça va être vraiment amusant. »

Pour le moment, la date de sortie possible de VLC 4 n’a pas été mentionnée, mais nous ne manqueront pas de vous tenir au courant dès qu’il y aura des nouvelles.