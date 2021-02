Récemment, une étude a révélé qu’Apple TV+ ne détenait que 3% de parts de marché des plateformes de streaming aux États-Unis au quatrième trimestre 2020. Pour Marc Randolph, le co-fondateur et ancien PDG de Netflix, Apple n’a « aucune excuse » pour être à la traîne par rapport à ses concurrents. Il estime en effet que l’entreprise dispose de suffisamment de ressources pour offrir une meilleure plateforme.

Selon lui, la stratégie d’Apple n’est pas la bonne. Randolph suggère à l’entreprise de se concentrer sur de nouveaux contenus pour inciter les gens à payer son abonnement Apple TV+ plutôt que d’offrir des « cadeaux ». Il fait bien entendu référence à la période d’essai gratuit dont bénéficient actuellement 62% des abonnés Apple TV+. D’ajouter qu’au moins 29% de ces derniers ne prévoient pas de payer un abonnement une fois l’essai gratuit expiré.

« À l’heure actuelle, ils ont le taux de désabonnement le plus élevé. Vous ne pouvez pas continuer à remplacer les gens, vous devez leur donner une raison de rester », a déclaré Randolph. Il a également fait valoir qu’Apple devrait être plus radical à certains égards pour faire d’Apple TV+ un véritable concurrent d’autres plates-formes comme Netflix et Disney +.

« Si Apple passait un quart de temps autant sur le contenu que sur les cadeaux, ils pourraient vraiment jouer. […] Ils n’ont aucune excuse [et] ils n’y sont toujours pas des deux pieds. Ils doivent vraiment faire le truc entrepreneurial et marcher jusqu’au bord de la falaise et sauter. »

L’interview complète de Marc Randolph est disponible sur le site Web de Yahoo Finance.