Malgré les importants investissements d’Apple dans sa plate-forme de streaming Apple TV+, le service n’a pas réussi à décoller aux États-Unis.

Une nouvelle étude de JustWatch révèle qu’Apple TV+ n’avait que 3% de part de marché au quatrième trimestre 2020 aux États-Unis, se classant loin derrière des concurrents comme Netflix, Disney+ et même Peacock. La recherche est basée sur les données collectées au cours du dernier trimestre de 2020 et considère les plates-formes les plus populaires disponibles dans le pays.

Sans surprise, Apple TV+ n’était pas le service de streaming le plus populaire du trimestre, mais peu s’attendaient à la dernière place avec un pourcentage aussi faible. La plate-forme de streaming d’Apple a même été dépassée par Peacock, le service de streaming de NBCUniversal introduit en juillet 2020 aux États-Unis.

Netflix continue de dominer le graphique avec 31% de part de marché, suivi de Prime Video avec 22% et Hulu avec 14%. Pour Disney+, le résultat est excellent puisqu’il atteint 13% un an après la naissance.

JustWatch n’a pas expliqué les raisons de ces données relatives à Apple TV+, mais ce n’est un secret pour personne qu’Apple a connu une année difficile en 2020 car la plupart des productions ont été interrompues par la pandémie et peu de contenu est arrivé sur la plateforme. Étant donné qu’TV+ ne propose que des films et des émissions originaux, le catalogue est nettement plus petit que ses concurrents.