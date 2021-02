Google a mis à jour l’application de navigation par satellite Waze en ajoutant la prise en charge de la diffusion de livres audio sur Audible.

L’intégration avec Waze signifie que les utilisateurs disposant d’un abonnement Audible peuvent accéder au catalogue de plus de 600 000 livres audio, podcasts et autres programmes audio.

« nous sommes très heureux d’aborder 2021 en accueillant Audible dans la famille des lecteurs audio. », a déclaré Adam Fried, responsable des partenariats mondiaux chez Waze. « Audible est une marque très populaire avec un énorme catalogue de contenu, nous sommes donc ravis de pouvoir l’intégrer directement dans l’application. Nos utilisateurs ont déjà parcouru plus de 100 milliards de kilomètres en écoutant du contenu de service de streaming sur notre lecteur audio, et nous sommes impatients de proposer cette expérience à davantage de personnes grâce à notre partenariat avec Audible ».

Les abonnés Audible peuvent écouter du contenu sur Waze en lançant l’application et en appuyant sur l’icône de note de musique pour sélectionner Audible comme lecteur audio. Les abonnés recevront également des instructions de Waze dans l’application Audible.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos membres du monde entier une nouvelle façon d’accéder à Audible », a déclaré Derek Murphy, vice-président du développement commercial chez Audible. « Que vous écoutiez le dernier Audible Original ou que vous vous mettiez à jour sur un best-seller récent, Audible sur Waze vous permet de profiter en toute transparence d’un contenu audio qui vous divertit, vous inspire et vous informe ».

Audible est le dernier service de streaming à intégrer une expérience audio dans Waze via Audio Kit. Les autres services de streaming qui font partie du programme Waze Audio Player sont Pandora, Deezer, iHeartRadio, NPR One et TuneIn Radio.

Waze est disponible gratuitement sur l’App Store.