iHeartRadio arrive aussi sur Apple News

IHeartRadio arrive également sur Apple News, augmentant le nombre d’éditeurs importants qui décident d’épouser la plate-forme Apple dédiées aux actualités.

À compter d’aujourd’hui, dans les pays où l’application Apple News est active, vous pouvez lire tout le contenu éditorial de iHeartRadio. Les actus de cette nouvelle source seront évidemment axées sur la musique, avec des news toujours mises à jour sur les albums, les artistes et les concerts.

iHeartRadio propose également de nombreuses curiosités et potins non seulement liés au monde de la musique, mais aussi à ceux du divertissement, du sport et de la politique.

Apple News est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie sur iPhone, iPad et iPod touch.