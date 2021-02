Bloomberg a publié un rapport intéressant sur les partenaires possibles qu’Apple pourrait choisir pour la production de l’Apple Car.

Dans son article, Bloomberg répertorie tous les candidats potentiels, ajoutant qu’Apple n’a pris aucune décision concernant son partenaire pour la production de l’Apple Car pour le moment. En outre, il est possible que la société s’appuie toujours sur Foxconn pour la production de certains composants et même pour l’assemblage final.

En effet, en 2020, Foxconn a dévoilé son châssis pour véhicules électriques et une nouvelle plate-forme logicielle pour ce type de voiture, dans le but d’aider les constructeurs automobiles à commercialiser plus rapidement leurs modèles. Foxconn vise également à sortir une batterie à semi-conducteurs d’ici 2024.

Une autre possibilité est Magna. Cette entreprise basée au Canada fabrique une variété de pièces automobiles et entretient actuellement des relations de travail étroites avec des entreprises telles que BMW et Jaguar.

Parmi les partenaires Apple, il pourrait également y avoir Nissan, mais les possibilités sont plus lointaines que les deux acteurs que nous venons d’évoquer. Nissan a déjà sa propre plate-forme EV développée avec son partenaire français Renault, qui sera utilisée pour le lancement du SUV compact Ariya plus tard cette année. L’entreprise s’est ouverte à d’éventuels partenariats externes.

Dans tous les cas, un aspect qu’Apple prendra probablement en compte lors du choix d’un partenaire pour l’Apple Car est la disponibilité de la capacité de production. Dans cet esprit, une possibilité est le constructeur automobile européen Stellantis, qui fait face à une baisse des ventes. Le PDG Carlos Tavares a déclaré lors d’une conférence de presse le 19 janvier que Stellantis était prêt à travailler avec Apple ou toute entreprise de technologie de véhicule électrique, « tant que cela ne crée pas de dépendance technologique qui mettrait en péril l’avenir du constructeur automobile ».

Enfin, il y a Hyundai et Kia. La plate-forme EV dédiée de Hyundai est tentante (elle offre 500 kilomètres d’autonomie et une charge rapide), mais les discussions avec Apple ont apparemment été gelées. Le gros inconvénient de Hyundai et Kia est qu’ils ont débordé le possible accord avec Apple, une entreprise notoirement très sensible au secret. Bien que les deux constructeurs automobiles aient déclaré que les discussions n’étaient plus en cours, il est possible que les discussions reprennent si Apple les considère toujours comme les meilleurs partenaires possibles.

Bloomberg note également qu’Apple recherchera probablement plus de partenaires pour la fabrication des voitures Apple, dont un pour l’assemblage et d’autres pour la fourniture de composants clés.

Aucun espoir d’accord avec Tesla, en effet : le célèbre analyste Gene Munster rapporte qu’Apple pourrait devenir le plus gros risque concurrentiel auquel Tesla devra faire face à court terme. Munster ajoute qu’il s’étonne que les actions de Tesla n’aient pas été négativement affectées par les rumeurs croissantes sur le développement de « l’Apple Car ». Et il s’étonne également que l’action Apple n’ait pas augmenté pour cette raison. L’analyste estime qu’Apple sera le plus gros concurrent de Tesla et qu’il n’y a absolument aucune place pour un éventuel partenariat entre les deux sociétés.

Malgré cela, Munster a déclaré que les deux sociétés pouvaient coexister sur un futur marché automobile. Apple et Tesla ont le potentiel de défier sérieusement les constructeurs automobiles existants, et Munster pense que la « prochaine vague » du marché des véhicules électriques viendra de l’industrie technologique. Munster prédit également que, dans dix ans, Tesla pourrait détenir 25% du marché mondial des véhicules électriques, tandis qu’Apple pourrait en atteindre entre 5 et 15%.

Quant à savoir pourquoi Apple veut entrer dans l’industrie automobile, l’analyste dit qu’il s’agit d’un marché adressable : « Ce sont des ordres de grandeur plus grands que tout ce qu’Apple a jamais recherché auparavant. Ce qui maintient les entreprises technologiques éveillées la nuit, c’est la croissance. »

Pour finir, Munster confirme qu’Apple n’a pas encore choisi de partenaire de fabrication pour le moment.