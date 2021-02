Les efforts d’Apple dans la fabrication d’un casque AR/VR pourraient inclure l’utilisation de gants intelligents pour interagir avec le système.

Utilisant des champs magnétiques pour déterminer où se trouvent les doigts individuels d’un utilisateur, ces gants intelligents seraient les compagnons idéaux pour mieux contrôler le casque Apple.

L’un des problèmes avec les casques VR existants est la nécessité d’utiliser des contrôleurs portables. Bien que les systèmes existants puissent être utilisés pour déterminer où se trouvent les mains par rapport à un casque, ils sont incapables de comprendre avec précision où les doigts individuels d’un utilisateur sont positionnés. De plus, les contrôleurs portables peuvent ne pas permettre aux utilisateurs de saisir d’autres objets, ce qui peut être nécessaire dans certaines applications AR.

Dans un nouveau brevet, Apple décrit des gants intelligents capables de localiser avec précision le bout des doigts d’un utilisateur. Le système utilise la détection magnétique pour garantir des résultats précis sur la position de chaque doigt individuel de la main.

Apple suggère qu’un générateur de champ magnétique à bobine avec une modulation spécifique pourrait être placé à l’intérieur du gant, près du dos de la main. Des capteurs magnétiques attachés à chaque doigt peuvent démoduler le champ magnétique, ce qui aide à déterminer la distance entre celui-ci et la source. En utilisant plusieurs sources magnétiques, telles que deux sur le dos de la main et une dans la paume, le système peut également traiter facilement le positionnement 3D de chaque doigt.

Ce système laisserait potentiellement beaucoup d’espace dans le gant pour ajouter d’autres composants, y compris des capteurs tactiles, des actionneurs à rétroaction tactile, des capteurs de température, etc. De plus, des batteries et un système de communication avec un système AR externe peuvent également être inclus.