Le nouveau rôle de l’ancien chef de l’ingénierie matérielle d’Apple, Dan Riccio, a été révélé : il supervisera l’équipe dédiée au premier casque AR/VR de l’entreprise.

Mark Gurman a annoncé que Dan Riccio travaillerait sur le prochain casque AR/VR qu’Apple devrait lancer entre 2022 et 2023.

La décision de Riccio est similaire à l’approche adoptée l’année dernière par Phil Schiller, l’ancien directeur marketing de l’entreprise. Les deux cadres ont quitté leurs postes de direction, mais ont conservé le contrôle des domaines qui nécessitaient une surveillance supplémentaire. Dans le cas de Schiller, c’était l’App Store et les relations publiques, tandis que pour Riccio, c’était le casque AR et VR. Cette stratégie permet de retenir les principaux dirigeants de longue date de l’entreprise.

Le travail d’Apple sur son premier casque, un appareil haut de gamme centré sur la réalité virtuelle avec certaines capacités de AR, a été confronté à plusieurs défis de développement, et la surveillance de Hedgehog devrait aider à mener à bien le projet. L’équipe continuera d’être dirigée par Mike Rockwell.

Selon les dernières rumeurs, le casque devrait intégrer un écran 8K très haute résolution, avec une technologie avancée de suivi oculaire. Grâce à cette technologie, l’appareil serait capable de répondre aux mouvements des yeux et des mains du porteur. L’appareil intégrera à la fois des fonctionnalités de réalité virtuelle et de réalité augmentée, avec la possibilité de combiner des expériences de réalité virtuelle avec des jeux et d’autres applications qui utilisent des objets réels entourant la personne portant l’appareil.