The Information a partagé de nouveaux détails sur le casque AR/VR qu’Apple pourrait lancer dès 2022.

À partir d’une maquette de ce casque Apple, le rapport indique qu’il sera équipé de plus d’une douzaine de caméras pour suivre les mouvements de la main et montrer des vidéos du monde réel.

Le casque doit alors intégrer un écran 8K à très haute résolution, avec une technologie avancée de suivi oculaire. Grâce à cette technologie, l’appareil serait capable de répondre aux mouvements oculaires et aux gestes de la main du porteur.

La maquette que vous voyez dans cet article a été créée à partir d’images internes d’un « prototype Apple avancé », lequel montre des bandeaux interchangeables et un design semblable à une visière.

Le casque intégrera à la fois des fonctionnalités de réalité virtuelle et de réalité augmentée, avec la possibilité de combiner des expériences de réalité virtuelle avec des jeux et d’autres applications qui utilisent des objets réels entourant la personne portant l’appareil.

Actuellement, la pièce maîtresse de l’appareil serait les jeux et les applications de productivité et d’éducation. Le rapport indique que le casque, nommé N301, plonge le porteur dans un environnement complètement virtuel, comme le fait actuellement l’Oculus Quest. Le système bloquera la vision périphérique de l’utilisateur, mais transmettra une vision du monde qui l’entoure pour créer un effet de réalité « mixte ».

En plus du suivi des mains et des yeux, Apple développe d’autres mécanismes de contrôle. Une méthode possible pourrait impliquer l’utilisation d’une sorte d’anneau intelligent capable de contrôler le logiciel de visualisation par des gestes des doigts et des mains. Il n’est pas clair si l’accessoire sera fourni avec le casque ou vendu séparément.

L’appareil pourrait être lancé dès 2022. Apple aurait contacté Pegatron pour l’assemblage final. Cependant, en raison de la complexité de l’appareil et du risque d’entrer sur un nouveau marché de produits de niche, Apple pourrait même décider de supprimer ou de suspendre le projet.

Quant au prix possible, il n’est pas exclu qu’il grimpe à environ 3 000 $.