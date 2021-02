Selon JP Morgan, le casque AR d’Apple sera commercialisé au premier trimestre 2022 et comprendra six objectifs et un capteur LiDAR supplémentaire.

Le rapport de JP Morgan confirme ce qui a été dit dans certaines rumeurs récentes sur les « Apple Glass ». Probablement, les lunettes intelligentes tant attendues d’Apple seront précédées de l’arrivée d’un casque AR/VR sur le marché au début de 2022. Selon l’analyste technologique Yang Weilun, la principale amélioration par rapport à la concurrence proviendra de l’utilisation d’un capteur LiDAR.

Le casque d’Apple comprendra six objectifs, plus un scanner optique LiDAR. Ce dernier pourra détecter les distances entre les objets et améliorer l’expérience AR. Yang Weilun estime que le coût de fabrication du casque sera supérieur à 500 dollars et que le prix de détail sera plus élevé que celui de la concurrence. Auparavant, on parlait d’un prix supérieur à 900 dollars.

JP Morgan conclut avec un clin d’œil aux futures Apple Glass, affirmant que leur arrivée sur le marché dans les 12 à 18 prochains mois est quelque peu improbable. Ce « retard » serait principalement lié à certaines difficultés de production.