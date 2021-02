Adobe a publié une nouvelle mise à jour pour Photoshop, Illustrator et Fresco qui introduit la fonction « Inviter à modifier » et la synchronisation prédéfinie.

Dans un article de blog, la société a annoncé ces deux nouvelles fonctionnalités :

« À partir d’aujourd’hui, nous facilitons grandement la collaboration avec d’autres utilisateurs lorsqu’ils travaillent ensemble sur des documents Photoshop et Illustrator grâce à la nouvelle fonctionnalité « Inviter à modifier ». Cela apportera d’énormes gains de temps aux équipes travaillant sur des projets partagés. En outre, nous introduisons la synchronisation prédéfinie dans Photoshop.

La nouvelle fonctionnalité « Inviter à modifier » apporte l’édition asynchrone à tous vos appareils, y compris le bureau, l’iPad et l’iPhone (Fresh). Les collaborateurs peuvent modifier un document partagé dans le cloud un par un, en utilisant des invitations pour engager d’autres collaborateurs et modifier les fichiers partagés avec eux. Vous pouvez également accéder aux documents cloud partagés sur assets.adobe.com et dans l’application Creative Cloud Desktop. »

« Vous pouvez désormais « synchroniser vos préréglages » dans Photoshop. Cela inclut les pinceaux, les nuances, les dégradés, les motifs, les styles et les formes. Cette fonctionnalité de synchronisation est déployée aujourd’hui dans la version de bureau sur Mac et Windows, mais arrivera bientôt également sur iPad. Vous pouvez maintenant activer et désactiver la synchronisation des préréglages et de vos préférences : la structure, le regroupement et l’ordre des dossiers sont conservés sur tous les appareils. »

Tous les outils sont déjà disponibles dans les mises à jour publiées aujourd’hui par Adobe.