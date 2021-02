Les analystes de RBC Capital Markets estiment qu’Apple devrait se décider à entrer sur le marché de la crypto-monnaie, en poursuivant une stratégie « plus intelligente » que la production d’une voiture Apple.

L’analyste de RBC, Mitch Steves, affirme qu’Apple pourrait générer plus de 40 milliards de dollars en pénétrant le marché de la crypto-monnaie et faire des États-Unis un chef de file de l’industrie au cours des deux prochaines décennies.

L’analyste pense qu’Apple pourrait implémenter la fonctionnalité d’échange de crypto-monnaie dans l’application Wallet, gagnant immédiatement des parts de marché et révolutionnant l’industrie. Steves dessine également une confrontation potentielle avec la société Fintech Square, qui opère actuellement dans l’industrie du bitcoin.

« La base d’installation d’Apple est de 1,5 milliard, et alors que nous supposons que seulement 200 millions d’utilisateurs effectuent des transactions, ce chiffre est 6,66 fois plus élevé que Square. Par conséquent, l’opportunité de revenus potentiels dépasserait 40 milliards de dollars par an avec une opportunité de revenus supplémentaires de 15%. »

De plus, l’analyste soutient que la « voiture Apple » pourrait être une bonne opportunité à long terme pour le géant de Cupertino, mais concurrencer Elon Musk et Tesla pourrait être plus risqué que d’ouvrir simplement un échange de crypto-monnaie de marque Apple.

Steves pense que la position d’Apple en tant que société technologique dominante pourrait éliminer bon nombre des problèmes existants des échanges de crypto-monnaie. La concurrence dans le secteur de la crypto-monnaie est également « légère », surtout par rapport à celle des voitures.

Hier encore, Tesla a annoncé avoir acheté du bitcoin d’une valeur de 1,5 milliard de dollars. Steves pense qu’un achat similaire par Apple pourrait financer le développement d’un échange de crypto-monnaie Apple et pousser les clients à utiliser ce nouveau service.