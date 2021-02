Controlly est une application disponible sur le Mac App Store qui transforme les principaux contrôleurs de jeu en télécommandes pour contrôler le Mac à distance.

Avec l’application installée et un contrôleur de jeu connecté, les différentes touches de la manette de jeu peuvent être attribuées à diverses fonctions telles que la vue du bureau, le réglage de la luminosité de l’écran, le réglage du volume, le contrôle de la lecture multimédia, l’accès au Launch Pad, le lancement de Mission Control et beaucoup plus.

Il existe également une option pour utiliser le contrôleur au lieu d’une souris, en utilisant les pads pour déplacer le pointeur sur l’écran et les touches pour effectuer les différents clics (bouton droit et bouton gauche). Et il existe également la possibilité de créer des raccourcis personnalisés qui peuvent être démarrés à partir du contrôleur.

Pour connecter une manette de jeu sans fil à votre Mac, vous devez activer le mode de couplage sur la manette de jeu. Après cela, sélectionnez-le dans Préférences Système > Bluetooth. N’oubliez pas que pour utiliser l’application, vous devez activer la fonction d’accessibilité qui permet aux applications de contrôler votre ordinateur. Cette fonction est disponible dans les Préférences Système et la configuration de l’application vous guidera étape par étape.

I wanted to use a game controller as a remote for Mac, but I couldn’t find an app for that. So I’ve built one myself and it’s now available on the App Store 🎮🥳: https://t.co/HEkFXUtMeL

Special thanks to @siracusa for finding an interesting bug just before launch! pic.twitter.com/2QVwvZjjvI

— Hugo Lispector (@hugolispector) February 8, 2021