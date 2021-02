La Chine a mis en place de nouvelles règles dans le but de limiter les activités des principales entreprises technologiques du pays, avec des lois antitrust qui pourraient potentiellement profiter à Apple.

Comme d’autres pays du monde, la Chine s’est efforcée d’introduire des lois visant à réduire le pouvoir des grandes entreprises technologiques. La State Administration for Market Regulation (SAMR) a introduit ces nouvelles règles, qui sont entrées en vigueur le 7 février dans le cadre d’une répression contre les géants de la technologie.

Ces changements incluent l’interdiction aux entreprises d’obliger les commerçants à choisir des services et des applications d’assistance spécifiques, ainsi que l’arrêt des actions qui pourraient fixer les prix, limiter les technologies et mettre en œuvre d’autres techniques de manipulation du marché.

Ces nouvelles règles devraient affecter les géants de la technologie du pays, tels que Taobao et Tmall d’Alibaba, JD.com, et les services de paiement, notamment Alipay et WeChat Pay de Tencent. Les lignes directrices « freinent le comportement monopolistique dans l’économie des plates-formes et protègent une concurrence loyale sur le marché ».

Bien qu’Apple soit également une grande entreprise technologique en Chine, sa taille est loin d’être comparable à celle des plus grandes entreprises technologiques du pays. Par exemple, des services comme Alipay et WeChat Pay sont beaucoup plus utilisés qu’Apple Pay.

En théorie, ces règles aideront donc probablement Apple à améliorer sa position sur le territoire, plutôt que d’être la cible de répressions antitrust.