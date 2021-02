Xiaomi a dévoilé un nouveau concept très intéressant de smartphone équipé d’un écran incurvé de chaque côté.

De nombreuses entreprises se concentrent sur les appareils dotés d’écrans flexibles. Il y a ceux, comme Samsung, qui se sont immédiatement concentrés sur les smartphones pliables. Et il y en a d’autres qui ont préféré attendre et travailler sur des smartphones avec un écran extensible.

De son côté, Xiaomi teste des appareils plus « traditionnels », mais avec des éléments qui peuvent rendre le design plus attrayant. En particulier, il y a quelque temps, nous avons vu le prototype fonctionnel d’un appareil avec un écran complet qui débordait à l’arrière de l’appareil lui-même.

Aujourd’hui, cependant, la société a dévoilé le prototype d’un appareil très attractif d’un point de vue design, mais avec des solutions plus abordables pour tous les jours. On parle d’un appareil à écran incurvé, contrairement à ce que proposent aujourd’hui de nombreux fabricants qui semblent avoir quasiment abandonné ces solutions. La nouveauté ici réside dans le fait que la courbure n’est pas seulement présente dans les deux côtés les plus étendus, mais également dans la partie supérieure et inférieure.

La courbure est de 88 degrés et, comme dans le Mate 40 Pro de Huawei, il n’a pas de boutons latéraux physiques. Non seulement cela : cet appareil manque même de ports pour les connexions via USB-C. Il s’agit du tout premier prototype de smartphone Xiaomi sans aucune ouverture physique.

Grâce aux solutions techniques proposées par le marché, il n’a été possible que maintenant d’adopter une conception similaire.

Que pensez-vous de ce prototype Xiaomi ?