La recharge sans fil est une technologie très intéressante qui nous a partiellement libéré de l’utilisation des câbles. Mais maintenant, grâce à Xiaomi et Motorola, cette technologie fait un net pas en avant, car il est désormais possible de l’utiliser à distance.

Mi Air Charge de Xiaomi

Il s’agit d’une technologie de charge à distance développée par Xiaomi qui permet aux utilisateurs de charger des appareils électroniques par voie aérienne sans câbles ni supports de charge sans fil. Mais comment cette technologie peut-elle fonctionner ? La charge à distance de Xiaomi réside dans le positionnement spatial et la transmission d’énergie.

Le système adopte une base de chargement équipée de 144 antennes, capable de détecter avec précision la position du smartphone et de transmettre des ondes millimétriques directement au téléphone via la formation de faisceau. Le smartphone est également équipé d’un réseau de 14 antennes miniaturisées développées par Xiaomi qui transmet des informations de position, avec une faible consommation d’énergie, et convertit le signal d’onde millimétrique émis par la base de charge en électricité.

Actuellement, cette technologie en est encore à ses balbutiements. Elle est capable de recharger avec une puissance de seulement 5 watts par appareil unique dans une portée de plusieurs mètres. Il est clair que nous sommes loin des normes de puissance des systèmes de charge sans fil plus traditionnels, mais nous ne doutons pas que cette technologie puisse être encore améliorée au cours des prochains mois. Néanmoins, elle permet déjà de charger plusieurs appareils en même temps (chaque appareil prend en charge 5 watts) et les obstacles physiques ne réduisent pas l’efficacité de la charge.

Motorola Air Charge

Presque simultanément que Xiaomi, Motorola a également montré une technologie de charge sans fil similaire, bien qu’elle semble plus limitée pour le moment. Les smartphones ne peuvent se recharger qu’à une distance maximale de 80/100 cm de la base. De plus, si une main est placée entre le smartphone et la base, la charge est interrompue, probablement pour éviter des effets néfastes sur la santé.

Pour le moment, la société n’a pas publié plus de détails, mais il semble que nous pourrons bientôt le voir sur certains smartphones de la série Edge.