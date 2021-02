Epic Games a également porté le différend antitrust contre Apple en Australie, avec une plainte déposée auprès de la Commission de la concurrence.

Comme le rapporte l’Australian Financial Review, la plainte déposée par Epic Games indique que « le pouvoir de marché d’Apple augmente artificiellement le prix des applications mobiles, supprimant la concurrence et l’innovation dans un secteur clé de l’économie australienne ».

Epic Games a déclaré à la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs que l’emprise d’Apple sur la distribution et la facturation des applications iPhone et iPad obligeait les développeurs à payer une taxe de 30% sur tous les titres qu’ils souhaitent distribuer sur l’App Store alors qu’au lieu de cela, la vraie commission devrait être beaucoup plus basse et moins de 10% comme le font les autres plates-formes : « La conduite d’Apple est symptomatique d’un pouvoir de marché illimité qui entraîne des dommages importants pour les consommateurs australiens et le processus concurrentiel. »

Cette plainte s’ajoute à celles déjà présentées aux États-Unis et en Grande-Bretagne.