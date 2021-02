Pour célébrer le Black History Month, Apple a créé un « Shot on iPhone » spécial en collaborant avec des photographes aux États-Unis et en capturant un aperçu intime de la « culture noire ».

Des photographes de Washington DC, de Chicago, du sud de la Californie, de Detroit et du Bronx se sont rendus dans leurs quartiers avec l’iPhone 12 Pro. Chaque photographe donne un aperçu de ce qu’il aime le plus dans sa ville natale, sa communauté et sa culture, et explique comment l’iPhone lui permet pour capturer la photo parfaite. Le résultat est une série de photographies, disponibles dans le spécial « Shot on iPhone » sur le site Web d’Apple, qui se concentrent sur les personnes et les lieux qui, selon chaque photographe, représentaient leur ville natale.

Lawrence Agyei, photographe qui vit et travaille à Chicago :

« Depuis que je suis jeune, ma mère m’a appris l’importance de connaître notre histoire. Elle m’a aussi appris que tout ce qui était noir était excellent. Malcolm X était excellent. Martin Luther King Jr. était excellent. J’ai grandi en Italie, où les écoles n’enseignaient pas vraiment l’histoire afro-américaine, alors ma mère s’est assurée que je connaissais les dirigeants et le mouvement de mon peuple. »

Apple ajoute que ceux qui souhaiteraient voir davantage le travail de ces photographes pourront se rendre sur la page officielle Instagram, où la société publiera plusieurs œuvres d’artistes noirs au cours du mois de février. En outre, le géant de la technologie organisera de nouvelles sessions à distance Today at Apple en collaboration avec l’éditeur de design et d’art It’s Nice That, qui se concentrera sur la prise de vue dans Apple ProRAW et le montage via l’application Photos sur l’iPhone.