Les utilisateurs sont généralement favorables à la position d’Apple sur la confidentialité, mais une nouvelle enquête révèle que la plupart adoptent l’idée d’autoriser le tracking s’ils n’ont pas à payer pour le contenu ou les fonctionnalités de l’application.

Apple a récemment annoncé que sa fonction de transparence du suivi des applications sera déployée pour les utilisateurs au début du printemps prochain. Ce changement obligera les applications à demander l’autorisation aux utilisateurs avant de les suivre sur d’autres applications et sites Web via l’IDFA. Dans les paramètres, les utilisateurs pourront également voir quelles applications ont demandé l’autorisation de surveillance afin de pouvoir apporter des modifications ultérieurement. Par exemple, une fois que cette fonction devient effective, vous verrez une fenêtre contextuelle lorsque vous ouvrez l’application Facebook qui vous informe que le réseau souhaite vous suivre sur d’autres applications et sites Web. Vous aurez le choix entre deux options : « Demander à l’application de ne pas surveiller » ou « Autoriser ». La fonctionnalité a déjà soulevé les critiques des développeurs.

Dans une enquête SellCell menée auprès de plus de 2000 propriétaires d’iPhone et d’iPad aux États-Unis, 72% des utilisateurs étaient au courant des changements de confidentialité d’Apple sur iOS et iPadOS. Le groupe s’est également dit préoccupé par les pratiques de surveillance des sites Web et des applications, 65% d’entre eux se déclarant « extrêmement » ou « très inquiets ». Seulement 14% ont déclaré ne pas du tout s’inquiéter du suivi.

Pour ce qui est des fonctions de suivi anti-publicité à venir, 35% ont déclaré être en faveur du suivi pour permettre des annonces adaptées à leurs intérêts, tandis que 65% préféreraient recevoir des annonces génériques.

Plus précisément, 59% des utilisateurs consentiraient à la surveillance si c’est le seul moyen pour l’application de fournir un contenu pertinent à l’utilisateur. De plus, 74% opteraient pour le suivi si cela « signifie qu’ils n’ont pas à payer pour le contenu ou les fonctionnalités actuellement gratuits ». Le pourcentage tombe à 48% si l’acceptation du suivi signifiait « ne pas perdre l’accès au contenu ou aux fonctionnalités » qu’ils aiment actuellement utiliser dans leurs applications.

L’ajout des étiquettes de confidentialité sur l’App Store peut également avoir un impact sur les nouvelles installations d’applications, car 57% ont indiqué qu’ils ne téléchargeraient pas d’applications qui collectent « trop d’informations personnelles telles que l’emplacement ou les informations financières ».

Quant à l’approche d’Apple concernant les nouvelles politiques de confidentialité, 65% sont d’accord avec les changements, tandis que 23% pensent qu’Apple « va trop loin ».

Les résultats de l’enquête suggèrent que si les utilisateurs sont désireux de préserver leur confidentialité vis-à-vis des entreprises en ligne qui surveillent leur activité sur Internet et dans les applications, un compromis peut suffire pour maintenir les fonctionnalités préférées actives. Ce compromis pourrait consister simplement à accepter le suivi publicitaire.

Et vous, quelle est votre position sur le sujet ?