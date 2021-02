Nvidia a mis à jour GeForce Now pour mettre en œuvre une compatibilité totale avec les Mac M1 Apple Silicon, permettant ainsi aux joueurs d’utiliser le service de streaming de jeu de manière transparente sur les nouveaux Mac M1.

GeForce Now permet aux utilisateurs de Mac de jouer à des jeux développés pour Windows sans nécessiter de mises à jour matérielles ni utiliser Boot Camp, car le logiciel est démarré à partir d’un serveur cloud et arrive sous la forme d’un flux vidéo directement sur l’ordinateur de l’utilisateur.

Le service de streaming de jeux était déjà compatible avec macOS, mais la version 2.0.27 ajoute une prise en charge complète des Mac équipés de processeurs Apple Silicon. Cela signifie que les utilisateurs possédant un nouveau Mac mini, un MacBook Pro 13 pouces ou un MacBook Air M1 peuvent installer et exécuter le client de la même manière que les utilisateurs de Mac Intel et sans avoir besoin d’utiliser un navigateur pour se connecter. Auparavant, il était possible de jouer sur GeForce Now en utilisant le client sur un Mac M1, mais uniquement via l’émulation avec Rosetta 2.

Curieusement, Nvidia n’a pas encore publié de versions ARM du client pour Windows 10 ou Linux.