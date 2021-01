Depuis quelques semaines, les développeurs ont dû insérer la soi-disant « étiquette nutritionnelle » de la vie privée dans les fiches des applications individuelles sur l’App Store. Cependant, une vérification aléatoire du Washington Post a révélé que plus de la moitié des applications examinées présentaient des informations trompeuses ou complètement fausses.

La recherche a commencé lorsque le journaliste Geoffrey Fowler a téléchargé une application anti-stress :

« J’ai téléchargé une application anti-stress appelée Satisfying Slime Simulator qui affiche l’étiquette de confidentialité sur l’App Store. J’ai découvert plus tard que l’application envoie secrètement des informations et partage l’emplacement de mon iPhone à Facebook, Google et d’autres entreprises. Tout cela n’était pas écrit sur l’étiquette.

À ce jour, il existe encore une étiquette imprécise de l’application Satisfying Slime sur l’App Store. Et ce n’est pas la seule tromperie. Lorsque j’ai vérifié ce que des dizaines d’autres applications revendiquent sur la confidentialité dans l’App Store, j’ai constaté que plus de la moitié présentait des informations trompeuses ou complètement fausses.

Il s’agit notamment du célèbre jeu Match 3D, du réseau social Rumble et même de l’application PBS Kids Video. Match et Rumble ont tous deux changé leurs étiquettes, et PBS a changé certaines des façons dont ils partagent des informations avec Google. »

Apple a expliqué à plusieurs reprises qu’elle s’appuyait sur l’honnêteté des développeurs et qu’elle agissait en conséquence lorsque les rapports étaient envoyés :

« De la même manière que les classifications par âge fonctionnent sur l’App Store, les développeurs signalent leurs pratiques de confidentialité. Si nous découvrons qu’un développeur peut avoir fourni des informations inexactes, nous travaillerons avec lui pour garantir l’exactitude des informations. »

En fait, sous chaque étiquette, il est expliqué que « ces informations n’ont pas été vérifiées par Apple ».

Selon le Washington Post, Apple devrait effectuer un examen plus minutieux, car les utilisateurs font confiance à ces étiquettes et peuvent être convaincus que ce qui est écrit est toujours vrai. De plus, le journaliste souligne que ces étiquettes ne sont pas particulièrement utiles : « les catégories sont trop larges et nous ne savons pas quelles entreprises obtiennent nos données. C’est comme une étiquette alimentaire qui n’énumère pas les ingrédients ».

En réponse à cet article, Apple a déclaré qu’elle effectuait périodiquement des vérifications aléatoires et travaillait en permanence avec les développeurs pour corriger toute inexactitude. En outre, les applications qui ne partagent pas correctement les informations de confidentialité peuvent se voir refuser les futures mises à jour ou, dans certains cas, être complètement supprimées de l’App Store.