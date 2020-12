Dans une interview avec Fast Company, le responsable de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi, revient pour parler des nouvelles étiquettes de confidentialité activées avec iOS 14.3.

Grâce aux étiquettes de confidentialité, les utilisateurs peuvent facilement savoir quelles données une application collecte avant de l’installer à partir de l’App Store. Pour Federighi, les étiquettes ne sont que le début de quelque chose de vraiment ambitieux, ajoutant que les efforts d’Apple pour une plus grande transparence sont fondamentaux dans un monde où de plus en plus de données personnelles sont collectées : « Les étiquettes de confidentialité sont quelque chose que nous allons nous améliorer avec le temps, mais déjà maintenant ils fournissent des informations importantes aux utilisateurs. »

L’exécutif d’Apple a expliqué que ces étiquettes sont conçues pour aider les utilisateurs à être mieux informés sur la manière et le lieu d’utilisation de leurs données. De plus, Federighi invite d’autres entreprises à copier Apple, de sorte que même des endroits comme le Google Play Store puissent proposer des étiquettes similaires.