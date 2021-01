Pour célébrer le Nouvel An chinois, Apple a sorti un court métrage de 12 minutes entièrement tourné à l’aide de l’iPhone 12 Pro Max. Celui-ci met une touche moderne à la légende chinoise classique du monstre Nian.

Réalisé par Lulu Wang et son équipe créative, « Nian » est une histoire courte où l’on voit une jeune fille affronter le monstre. Mais, après l’avoir rencontré, la petite fille découvre que la créature n’est pas aussi effrayante que la tradition le suggère, et les deux deviennent amis.

Dans une vidéo des coulisses, le réalisateur met en évidence les compétences cinématographiques de l’iPhone, en particulier ses prouesses en basse lumière.

« C’est vraiment excitant d’avoir l’opportunité de raconter cette histoire ancienne, de capturer ces images à un niveau cinématographique avec l’iPhone, un appareil très polyvalent. Je pense que l’iPhone donne à un réalisateur beaucoup de flexibilité en termes de conception de prise de vue et cela, en soi, est incroyablement puissant. »

Le réalisateur a traité l’iPhone 12 Pro Max comme une caméra de cinéma, poussant son potentiel technique à la limite. Wang s’est appuyé sur les modules ultra grand angle et téléobjectif de l’iPhone, la stabilisation avancée et la capacité de capturer des images dans des conditions de faible éclairage. Et le résulta est clairement au rendez-vous :