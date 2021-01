Selon Reuters, les dirigeants de Hyundai seraient divisés sur l’opportunité d’accepter de produire l’Apple Car, le premier véhicule de la firme de Cupertino.

Certains dirigeants craignent qu’après ça, Hyundai ne devienne une marque secondaire car elle serait associée à la production de voitures pour des marques tierces.

Apparemment, les dirigeants du groupe Hyundai Motor Co. sont divisés sur un lien potentiel avec Apple, car ils aimeraient éviter de devenir constructeur sous contrat pour le géant américain. Ces dernières semaines, Hyundai a indirectement confirmé ce partenariat possible qui pourrait déboucher sur une Apple Car entre 2024 et 2028.

De plus, il semble que Hyundai pourrait transférer la production de l’Apple Car à la filiale Kia et aux usines déjà présentes aux États-Unis.

« Nous décidons comment le faire, que ce soit bon ou non », a déclaré un dirigeant de Hyundai à Reuters. « Nous ne sommes pas une entreprise qui produit des voitures pour d’autres. Ce n’est pas comme si travailler avec Apple produirait certainement d’excellents résultats. Apple est le patron. Ils font leur marketing, ils fabriquent leurs produits, ils font leur marque. Hyundai est également le patron. Cette relation ne fonctionnerait pas ».

Le rapport note que Hyundai est traditionnellement connue pour sa réticence à travailler avec des sociétés tierces, préférant conserver une grande partie de sa production interne. Les pourparlers avec Apple auraient cependant commencé en 2018, car certains dirigeants souhaiteraient collaborer avec la firme de Cupertino.

Reuters déclare également qu’Apple préférerait fabriquer des composants de base tels que le châssis, la carrosserie, la transmission et le moteur en interne, puis sous-traiter l’assemblage final chez Hyundai.