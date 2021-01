Facebook envisage de poursuivre Apple en justice pour abus de pouvoir sur le marché des smartphones car cela « oblige les développeurs à respecter les règles de l’App Store que les applications Apple ne doivent pas suivre ».

The Information rapporte que Facebook s’est associé à un conseiller juridique externe pour préparer ce procès antitrust contre Apple qui pourrait être officialisé prochainement. La société se concentrera également sur les changements introduits dans iOS 14, y compris la fonctionnalité App Tracking Transparency qui sera lancée dans les mois à venir.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, tente de construire cette affaire en affirmant que les règles d’Apple pour les développeurs tiers sont anticoncurrentielles, car tout le monde est obligé d’utiliser le service de paiement intégré d’Apple, ce qui rend plus difficile la concurrence avec les applications développées par Apple elle-même dans divers secteurs tels que la messagerie.

Cependant, certains dirigeants de Facebook de premier plan aimeraient éviter d’entamer un long procès contre Apple, de sorte qu’à la fin, la plainte ne sera peut-être jamais déposée. Mais Zuckerberg pousse à avancer dans la direction du procès. Certains employés de l’entreprise craignent également que Facebook ne soit pas une victime convaincante, compte tenu des problèmes juridiques actuels et passés, ainsi que du traitement inapproprié des données des utilisateurs.

Facebook et Apple sont engagés dans une bataille pour la protection de la vie privée depuis des années. Apple a critiqué Facebook pour avoir collecté « autant de données utilisateur que possible » et présenté ses fonctionnalités axées sur la confidentialité comme un moyen de « défendre nos utilisateurs » contre des entreprises comme Facebook.