Lors de la conférence financière d’hier, Tim Cook a été invité à donner un aperçu de la façon dont Apple évalue les opportunités de pénétrer de nouveaux marchés dans un proche avenir.

Tim Cook a refusé de fournir des détails précis, mais a donné un aperçu de ce qu’Apple considère lorsqu’il prend une décision concernant le développement d’un nouveau produit :

« Le cadre sur lequel tourne la décision est « est-ce un produit que nous aimerions utiliser ? ». Le niveau est assez élevé. La deuxième question est : « Est-ce un marché assez grand pour y pénétrer ? » Et puis, tout tourne autour de l’expérience client.

Il n’y a pas de manière précise de prendre des décisions individuelles. Pas de formule. Mais nous prenons toutes ces choses en compte. »

Cook a ajouté qu’Apple adorait travailler sur des produits où le matériel, les logiciels et les services sont nécessaires : « Nous pensons que la magie ne se produit vraiment qu’avec cette croix. »

Enfin, le PDG a expliqué qu’Apple avait encore des opportunités de croissance pour son portefeuille de produits actuel :

« Je pense que nous avons de grandes opportunités là-bas, et si vous regardez notre portefeuille de produits actuel, nous avons encore une part relativement faible dans un certain nombre de cas et sur de très grands marchés. Nous pensons que nous avons un excellent potentiel dans le matériel et aussi dans le domaine des services, sur lequel nous travaillons depuis un certain temps dans le but d’obtenir de meilleurs résultats. »

Bien que Tim Cook n’ait partagé aucun détail, il y a des rumeurs de longue date selon lesquelles un casque AR/VR pourrait faire ses débuts entre 2022 et 2023. De plus, Apple pourrait rassembler les logiciels, le matériel et les services avec un produit comme l’Apple Car. Pour l’heure, la voiture Apple n’a encore rien de concret mais les rumeurs évoquent une sortie vers 2027/2028.