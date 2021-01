Facebook a également partagé ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2020, et dans le discours d’ouverture, le PDG Mark Zuckerberg a parlé des prochains changements de confidentialité anti-tacking d’Apple qui auront un impact majeur sur le secteur de la publicité et des entreprises comme Facebook.

Zuckerberg a déclaré qu’Apple modifiait sa politique de confidentialité non pas pour aider les gens, mais pour promouvoir leurs propres intérêts. Ces changements aideront en fait les services Apple comme iMessage et FaceTime qui rivalisent avec Facebook Messenger et WhatsApp.

« Apple veut utiliser sa domination sur la plate-forme pour interférer avec le fonctionnement de nos applications et d’autres applications, ce qu’ils font régulièrement. Ils disent qu’ils le font pour aider les gens, mais ces mesures suivent clairement leurs intérêts concurrentiels.

iMessage, par exemple, est une plaque tournante fondamentale de leur écosystème. Il est pré-installé sur chaque iPhone et ils préfèrent qu’il ait des API et des autorisations privées, c’est pourquoi il s’agit du service de messagerie le plus utilisé aux États-Unis. »

Mark Zuckerberg a poursuivi en disant que les changements d’Apple auront un « impact sur les petites entreprises qui luttent pour rester à flot », une phrase souvent utilisée par Facebook pendant la campagne d’Apple contre les changements à la vie privée. Facebook avait précédemment déclaré que la décision d’Apple était une question de « profit » car elle obligerait les applications et les sites Web à activer des abonnements ou à ajouter des achats intégrés, augmentant ainsi les revenus de l’App Store.

En revanche, Apple ne semble pas du tout intéressée par ces déclarations. La firme de Cupertino affirme que les utilisateurs doivent être conscients du moment où leurs données sont collectées et partagées avec d’autres applications et sites Web et doivent avoir le choix de l’autoriser ou non.