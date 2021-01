Un cycliste impliqué dans l’inondation de la rivière Wye au Royaume-Uni a réussi à s’en sortir à l’aide de son Apple Watch.

L’inondation qui a frappé certaines régions du Royaume-Uni ces derniers jours a provoqué l’inondation de la rivière Wye. Comme le rapporte la BBC, le cycliste a été submergé par l’eau et emporté sur un kilomètre en aval par la force de la rivière en crue. L’homme a réussi à s’accrocher à un arbre, mais n’a pas pu bouger pour prendre son iPhone. À ce stade, il a décidé de profiter de la fonction SOS d’urgence de l’Apple Watch qui lance un appel d’urgence en maintenant simplement le bouton latéral enfoncé. La smartwatch a déclenché un appel d’urgence avec la position exacte du cycliste.

Une fois l’appel d’urgence effectué, l’appareil envoie également un message texte aux contacts d’urgence sélectionnés.

Le commandant de la station Sean Bailey a déclaré qu’il était « chanceux » d’avoir gardé la main sur la branche, ajoutant : « Nous sommes très surpris qu’il n’ait pas perdu son emprise. »

S’adressant à BBC Hereford et Worcester, Sean Bailey a déclaré que le cycliste avait été repéré par des passants qui ont pu donner aux équipages une idée de l’endroit où il se trouvait : « Même à cet endroit, il nous a fallu encore 20 minutes pour le localiser, le sauver et le mettre en sécurité. Il parlait à notre centre de contrôle alors qu’il s’accrochait à un arbre, via sa montre Apple, qui a très bien fonctionné pour que nous puissions l’atteindre le plus rapidement possible ».