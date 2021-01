Pendant des années, la Chine a été le plus grand centre de fabrication d’Apple pour ses appareils, mais les choses ont changé ces derniers mois. Cupertino se concentre désormais de plus en plus sur le Vietnam et l’Inde.

En particulier, ces dernières semaines, Apple a augmenté la production d’iPhone, d’iPad et de Mac dans d’autres parties du monde pour se détacher de plus en plus de la Chine, afin d’éviter les risques de blocages dus aux tensions commerciales avec les États-Unis. De plus, diversifier la production signifie également ne pas prendre de risques futurs en cas de tout autre type de problème, comme avec la pandémie qui a débuté en Chine.

Un nouveau rapport indique qu’Apple commencera la production d’iPad au Vietnam dès la mi-2021, après avoir déjà commencé la production du Homepod mini. Apple serait également en train d’accélérer la production d’iPhone en Inde, avec l’intention de commencer prochainement à assembler l’iPhone 12. De plus, Apple transfère une partie de la production du Mac mini en Malaisie et une autre du MacBook au Vietnam en 2021.

« Apple et de nombreuses autres entreprises technologiques veulent augmenter leur capacité de fabrication en dehors de la Chine, malgré que les États-Unis aient un nouveau président », a déclaré un responsable de la chaîne d’approvisionnement. « Et ils étudient cette hypothèse non seulement pour des produits moins importants. Par exemple, Apple vise à développer des capacités de fabrication dans de nouveaux endroits, principalement des pays d’Asie du Sud-Est, pour assembler des iPhone, des iPad, des MacBook, des AirPods et d’autres appareils majeurs. C’était difficile à imaginer il y a deux ans, mais maintenant rien n’est impossible à changer ».

Qu’est-ce que cela signifie pour les clients ? Probablement rien, si ce n’est qu’Apple pourrait avoir moins de problèmes de production et donc garantir une plus grande disponibilité, notamment lors du lancement de produits. En revanche, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il y ait un impact positif sur les prix publics.