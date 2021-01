De nouvelles données publiées par Counterpoint Research et Cybermedia indiquent qu’Apple a doublé ses ventes d’iPhone en Inde au quatrième trimestre de 2020.

Selon ces données, Apple a expédié plus de 1,5 million d’iPhone en Inde au cours du trimestre terminé en décembre, en hausse de 100% d’une année sur l’autre. Cela signifie que les trois derniers mois de 2020 ont représenté le meilleur trimestre de l’histoire sur le plus grand marché des smartphones au monde.

Cela a été réalisé principalement grâce aux ventes de modèles plus anciens tels que l’iPhone 11 et l’iPhone XR, mais la nouvelle gamme d’iPhone 12 a également connu un grand succès en Inde avec l’iPhone SE de deuxième génération. Apple a également doublé sa part de marché au cours du trimestre et vendu un total de 3,2 millions d’iPhones en Inde en 2020.

Ces dernières années, Apple a travaillé dur pour accroître sa présence en Inde, à la fois par le biais d’accords avec le gouvernement et par des investissements pour ouvrir de nouvelles usines dans le pays. Grâce à ces mesures, Apple a pu baisser les prix des iPhone et démarrer la boutique en ligne. Les premiers Apple Store physiques en Inde ouvriront également dans les prochains mois.

Historiquement, Apple a dû se battre pour gagner des parts de marché en Inde notamment contre des fabricants comme Samsung et Xiaomi qui proposent des smartphones bien moins chers. Les dernières stratégies de l’entreprise semblent avoir partiellement modifié cette tendance.