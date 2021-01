Apple announce avoir procédé à quelques changements de rôle pour ses dirigeants Dan Riccio et John Ternus. Cupertino a décidé de confier un autre poste à Dan Riccio, encore inconnu, qui était jusqu’ici responsable de l’ingénierie matérielle chez Apple, et désormais remplacé par John Ternus.

Pour l’heure, le rôle exacte de Dan Riccio reste un mystère, tout comme le projet sur lequel il va travailler. « Chaque innovation que Dan a aidé Apple à donner vie a fait de nous une entreprise meilleure et plus innovante, et nous sommes ravis qu’il continue de faire partie de l’équipe », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « La grande expertise et la vaste expérience de John font de lui un leader audacieux et visionnaire de nos équipes d’ingénierie matérielle. Je tiens à les féliciter tous les deux pour ces nouvelles étapes passionnantes, et j’attends avec impatience de nombreuses autres innovations qu’ils contribueront à apporter au monde. »

« Travailler chez Apple a été l’opportunité d’une vie, passée à fabriquer les meilleurs produits du monde avec les personnes les plus talentueuses que vous puissiez imaginer », a déclaré Riccio. « Après 23 ans à la tête de nos équipes de conception de produits ou d’ingénierie matérielle – culminant avec notre année produit la plus grande et la plus ambitieuse de tous les temps – c’est le bon moment pour un changement. Ensuite, j’ai hâte de faire ce que j’aime le plus : consacrer tout mon temps et toute mon énergie chez Apple à créer quelque chose de nouveau et de merveilleux dont je ne pourrais pas être plus enthousiaste. »

Riccio a rejoint Apple en 1998 en tant que leader de l’équipe de conception de produits. Il a participé à la conception, le développement et l’ingénierie de presque tous les produits Apple (iMac, iPhone 5G, AirPods…). Aujourd’hui, une nouvelle aventure commence pour lui bien que nous ne sachions pas encore quel projet lui a été confié par Apple.

Suite au nouveau poste de Riccio, Apple confie les rênes de l’ingénierie matérielle à John Ternus. Présent chez Apple depuis 2001, Ternus avait rejoint l’équipe de conception de produits d’Apple, avant devenir vice-président de l’ingénierie matérielle en 2013. Il a travaillé sur plusieurs produits tels que les AirPods de première génération et chaque génération d’iPad. « Plus récemment, Ternus a dirigé l’équipe matérielle responsable des incroyables iPhone 12 et iPhone 12 Pro, et il a été un leader clé dans la transition en cours du Mac vers le silicium Apple ».