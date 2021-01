Selon les analystes de Cowen, Apple a dû augmenter la production d’iPhone 12 pour le premier trimestre de l’année, en grande partie grâce à de fortes ventes en Chine.

Dans un rapport publié aujourd’hui, les analystes ont mis à jour leurs prévisions pour le trimestre en cours, Apple augmentant probablement les commandes à 55 millions d’iPhone de janvier au 21 mars. Ce serait une augmentation de 49% par rapport à la même période il y a un an, en grande partie grâce à la forte demande pour l’iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max. Les estimations des ventes de l’iPhone 12 mini sont restées inchangées par rapport aux prévisions précédentes de Cowen.

L’un des marchés à la croissance la plus rapide est celui de la Chine, avec 6 millions d’iPhone vendus en décembre, une part de marché qui dépasse 20% après des années et une tendance qui se poursuivra dans les mois à venir. Par ailleurs, le secteur des smartphones en Chine a enregistré un taux de -10% sur un an au cours du trimestre de décembre, rendant les résultats d’Apple encore plus encourageants pour l’entreprise.

Bien qu’Apple ne fournisse plus de chiffres de vente d’iPhone, nous en saurons certainement plus le 27 janvier après la conférence financière de l’entreprise.