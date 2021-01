La peinture murale dédiée à George Floyd qui entourait l’Apple Store Pioneer Place à Portland a été offerte à l’organisation à but non lucratif Don’t Shoot PDX.

Apple a fait don de ce travail communautaire dans l’espoir de préserver l’esprit des manifestations pour la justice sociale et raciale qui ont eu lieu en 2020. Lors des manifestations qui ont suivi le meurtre de George Floyd par un policier, Apple a décidé pour protéger les vitrines du magasin avec des plaques en contreplaqué après que des vandales aient détruit toute la façade du magasin. Sur ces murs, Emma Berge a peint une fresque dédiée à George Floyd et au slogan Black Live Matter, avec les mots « I can’t breathe ». Sur le même mur, les dessins d’Ahmaud Arbery et Breonna Taylor, deux autres Noirs brutalement tués par la police, sont également apparus.

Reconnaissant l’importance historique de cette fresque, Apple a décidé de ne pas la détruire et nous savons maintenant qu’elle sera donnée à l’organisation à but non lucratif Don’t Shoot PDX.

Don’t Shoot PDX est une « organisation à but non lucratif pour la justice sociale qui promeut l’art, l’éducation et la participation civique pour créer un changement social ». Le groupe est activement impliqué dans la communauté et a accueilli la semaine dernière la septième édition du MLK Day March au centre-ville de Portland.

Dans une déclaration publiée à The Oregonian, Apple a déclaré ce qui suit :

« Les artistes de la communauté de Portland ont réinventé la toile vierge entourant notre Apple Store Pioneer Place et créé une œuvre d’art monumentale qui honore la lutte en cours pour la justice et la vie de George Floyd, Breonna Taylor et Ahmaud Arbery. Apple soutient les artistes et tous ceux qui se battent pour la justice sociale et raciale. Nous sommes honorés d’avoir accueilli les peintures murales et nous sommes très heureux de confier les œuvres à Don’t Shoot Portland pour soutenir leur plaidoyer pour le changement social. »

Don’t Shoot PDX n’a pas encore annoncé si les peintures murales seront exposées au public à l’avenir. Apple Pioneer Place reste temporairement fermé et nécessitera d’autres travaux avant de rouvrir.