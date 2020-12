Apple a déclaré qu’elle conserverait et ferait don des peintures murales de Black Lives Matter peintes sur les murs de protection d’Apple Pioneer Place à Portland lors des manifestations après le meurtre de George Floyd.

Lors des manifestations, Apple a décidé de protéger les vitrines des magasins avec des murs de protection en contreplaqué après que des vandales aient détruit toute la façade. Sur ces murs, les manifestants ont dessiné une fresque dédiée à George Floyd et au slogan Black Live Matter. Sur le même mur, les dessins d’Ahmaud Arbery et de Breonna Taylor, deux autres Noirs brutalement tués par la police, sont également apparus.

Apple says that today it will put protective plywood over the Black Lives Matter murals on its downtown Portland store to preserve the historic artwork “for future donation. »

The company says it will have details on long-term plans for the murals early in 2021. pic.twitter.com/kKsDWIylfI

— Mike Rogoway (@rogoway) December 23, 2020