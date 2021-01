Le Parlement européen a demandé à Tim Cook de se joindre à d’autres PDG de grandes entreprises technologiques pour parler de changements qui pourraient réduire la puissance d’Apple, Google, Amazon et Facebook en Europe.

Une audition se tiendra le 1er février au siège du Parlement européen à Bruxelles pour discuter de propositions visant à accroître la concurrence dans le secteur technologique, à réduire l’impact des fausses informations et à limiter le monopole d’Apple, Google, Amazon et Facebook. Les PDG des quatre multinationales américaines ont été invités à cette audition, mais pour le moment, nous ne savons pas lesquels d’entre eux seront présents.

« Le but de l’audience prévue est d’avoir un échange avec les PDG des quatre principales sociétés de plates-formes mondiales pour en savoir plus sur leurs modèles commerciaux actuels et leurs projets futurs alors qu’ils relèvent les défis de la modification des conditions du marché », peut-on lire dans l’invitation de Tim Cook. L’événement « aidera à préparer les membres du Parlement européen aux discussions à venir sur les nouvelles réglementations potentielles pour le secteur numérique ».

Les législateurs européens sont prêts à changer la date à un autre jour en février ou mars pour respecter les engagements des différents PDG. Cependant, cela peut ne pas être suffisant pour encourager leur participation, car plusieurs sources doutent que les invitations soient acceptées.

La Commission européenne a présenté deux projets de loi qui pourraient avoir un impact significatif sur les entreprises technologiques travaillant au sein de l’Union européenne, avec de lourdes sanctions pour ceux qui ne les respectent pas. Il est notamment question d’une loi sur les marchés numériques, qui pourrait forcer Apple à apporter des modifications majeures à l’App Store et à la distribution d’applications.