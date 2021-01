Le MacBook Air M1 profite aujourd’hui d’une bien belle remise chez Cdiscount qui le propose à 999,99€ au lieu de 1 129€ avec le code 20EUROS (soit une remise immédiate de 129€). Amazon a également baissé le prix de la machine à 1 019,99 € au lieu de 1 129 €.

Il s’agit du tout nouveau MacBook Air de 13 pouces doté de la puce M1 (très puissante), accompagné de 8 Go RAM et d’un SSD de 256 Go :

› MacBook Air M1 – Gris sidéral : 999,99 € au lieu de 1 129 € avec le code 20EUROS (Cdiscount)

› MacBook Air M1 – Gris sidéral : 1 019,99 € au lieu de 1 129 € (Amazon)

Ce sont là deux offres très intéressantes, sachant que ce MBA est sorti il y a très peu de temps. Voilà une bonne occasion de profiter d’un nouveau Mac à des prix défiants toute concurrence. Faites vite car les stocks sont certainement limités.