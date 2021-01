Comme rapporté les médias locaux, la police de San Antonio au Texas a utilisé une Apple Watch pour localiser une femme locale qui avait été kidnappée.

Il y a quelques jours, des policiers ont répondu à un appel d’une fille qui avait signalé le kidnapping de sa mère. Pendant ce temps, la femme enlevée avait utilisé son Watch pour contacter sa fille et lui faire savoir ce qui s’était passé. L’appel a ensuite été brusquement interrompu en raison de l’intervention du ravisseur.

À leur arrivée, les agents ont parlé à la fille qui a raconté les faits, ajoutant également le détail important de l’appel passé par sa mère via son Apple Watch. Grâce à cet appel, la police a pu retracer l’emplacement de la montre Apple, et trouver l’endroit où était retenue la femme (dans un véhicule garé). Le ravisseur a également été retrouvé un peu plus tard.

Le mérite de cette découverte revient à la police mais aussi à l’Apple Watch qui, on le rappelle, est capable d’utiliser les services de localisation à la fois indépendamment (modèle cellulaire) et en utilisant l’iPhone couplé s’il est à proximité.