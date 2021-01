Avec la sortie de la dernière version bêta RC de watchOS 7.3, Apple a présenté Unity, un nouveau cadran personnalisable pour l’Apple Watch.

Le cadran Unit de watchOS 7.3 RC s’inspire des couleurs du drapeau panafricain et se présente avec des formes qui changent au cours de la journée en fonction de vos mouvements, afin de créer un cadran de montre unique pour chaque utilisateur.

Le nouveau cadran est disponible en trois combinaisons de couleurs différentes : noir et gris, rouge, noir vert et rouge, noir et jaune.

Puisque les couleurs sont basées sur le drapeau panafricain, chacune a sa propre signification : le rouge représente le sang unitaire des peuples de la diaspora africaine versés pour leur libération ; le noir est pour les personnes dont la vie est célébrée par le drapeau ; le vert est un symbole de la richesse naturelle vibrante de l’Afrique.

Bien que la cause exacte des changements de cadran en fonction de nos mouvements ne soit pas claire, l’accéléromètre et le gyroscope intégrés à l’Apple Watch font partie intégrante de ce cadran.

La version finale de watchOS 7.3 devrait arriver d’ici la fin du mois de janvier.