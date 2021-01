Un nouveau guide de suggestions de cadeaux pour la Saint-Valentin est disponible sur l’Apple Store en ligne.

Évidemment, Apple ne peut recommander que ses iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, mais aussi des bracelets, des écouteurs Beats, l’Apple Pencil et tous ces produits sur lesquels vous pouvez insérer une gravure avec une dédicace pour votre bien-aimé.

Apple a divisé les cadeaux en différentes catégories, telles que la photographie, la musique, le bien-être et la créativité. L’entreprise rappelle également qu’il est possible de faire des achats en ligne avec l’aide d’un spécialiste, de choisir la livraison sans contact pour protéger la sécurité et bien plus encore.

Le guide des cadeaux Apple de la Saint-Valentin est disponible à partir de ce lien.