L’ensemble de la gamme iPhone 13 devrait inclure la stabilisation optique de l’image avec décalage du capteur, actuellement disponible uniquement sur l’iPhone 12 Pro Max.

Selon des sources de l’industrie, les quatre iPhone 13 qui sortiront cet automne offriront une stabilisation optique de l’image avec décalage du capteur, ce qui vous permettra de prendre des photos et des vidéos beaucoup plus précises.

Cette technologie stabilise le capteur de l’appareil photo au lieu de l’objectif pour une stabilisation d’image encore plus précise et une meilleure qualité photo. On ne sait pas si la stabilisation optique de l’image avec décalage du capteur resterait limitée à l’objectif grand angle uniquement sur tous les modèles d’iPhone 13.