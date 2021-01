Les utilisateurs de Mac M1 peuvent réinstaller des applications iPhone et iPad non officiellement prises en charge, grâce à un changement adopté côté serveur par Apple.

Vendredi, Apple avait activé certaines protections côté serveur pour empêcher les utilisateurs d’installer des applications iPhone et iPad qui ne prennent pas officiellement en charge les processeurs M1. Avec ces restrictions, les utilisateurs ne pouvaient plus installer d’applications iOS non disponibles sur le Mac App Store, telles que Netflix, alors qu’ils pouvaient continuer à télécharger des applications mises à jour par les développeurs avec la prise en charge du processeur M1. Avant cette restriction, les utilisateurs pouvaient facilement installer le fichier ipa de n’importe quelle application iPhone sur Mac M1.

Hier, et pour des raisons encore inconnues, Apple a supprimé cette restriction et il est à nouveau possible d’installer n’importe quelle application iOS sur Mac M1, même si elle n’est pas présente sur le Mac App Store. Il est très probable qu’il s’agisse d’un changement temporaire, car à tout moment, Apple pourrait à nouveau activer ce blocage.