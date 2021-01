Apple a nommé l’ancien cadre de Warner Bros JP Richards pour diriger les stratégies marketing pour le lancement de nouveaux films réalisés sur Apple TV+.

L’exécutif rendra compte directement au directeur d’Apple TV+ Chris Van Amburg lorsqu’il rejoindra officiellement l’entreprise en février, comme l’a confirmé Deadline. Selon ce rapport, Richards aidera Apple à promouvoir de nouveaux contenus originaux à l’avenir, en particulier en ce qui concerne les films.

Chez Warner Bros, Richards a été coprésident de la division Marketing mondial de la société, aidant à diriger des domaines tels que les partenariats promotionnels, le contenu créatif, le marketing multiculturel et la stratégie. Au cours de son mandat, l’exécutif a supervisé des campagnes pour des films tels que « Wonder Woman », « Joker », « A Star is born » et « IT Chapter 1 and 2. » Avant de rejoindre Warner Bros, il a passé 12 ans chez Universal.

Au cours des deux prochaines années, Apple devrait sortir des dizaines de films originaux, comme le confirme le récent investissement pour apporter Kitbag sur Apple TV+, un film de Napoléon réalisé par Ridley Scott et mettant en vedette Joaquin Phoenix.