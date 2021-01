La série Ted Lasso disponible sur Apple TV+ a été nominée pour trois Critics Choice Awards : meilleure série comique, meilleur acteur dans une série comique et meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique.

Dans cette série, le protagoniste, Ted Lasso, est un entraîneur de football américain qui se retrouve à entraîner une équipe de football en Premier League anglaise. La production de la deuxième saison a d’ailleurs commencé ces derniers jours.

Jason Sudeikis et Hannah Waddingham, qui jouent respectivement Ted Lasso et Rebecca Welton, ont été nominés pour les rôles du meilleur acteur principal et de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique.

Jason Sudeikis affrontera Hank Azaria (Jim Brockmire) de « Brockmire », Matt Berry (Laszlo Cravensworth) de « What We Do in the Shadows », Nicholas Hoult (Empereur Peter III) de « The Great », Eugene Levy (Johnny Rose) de « Schitt’s Creek » et Ramy Youssef de « Ramy ».

Hannah Waddingham affrontera Lecy Goranson (Becky Conner) de « The Conners », Rita Moreno (Lydia Riera) de « One Day at a Time », Annie Murphy (Alexis Rose) de « Schitt’s Creek », Ashley Park (Mindy Chen) de « Emily in Paris » et Jaime Pressly (Jill Kendall) de « Mom ».

Ted Lasso a également été nominé pour les Critics Choice Awards de la meilleure série comique et affrontera « Better Things » (FX), « The Flight Attendant » (HBO Max), « Mom » (CBS), « PEN15″ (Hulu), » Ramy « (Hulu), » Schitt’s Creek « (Pop) et » What We Do in the Shadows « (FX).

« Ozark » et « The Crown » de Netflix mènent le groupe avec six nominations chacun, tandis que HBO et HBO Max ont totalisé 24 nominations, se rapprochant de Netflix. « Ted Lasso » est la seule série Apple TV+ à avoir reçu des nominations aux Critics Choice Award. Les lauréats de la 26e édition seront annoncés le 7 mars.