Lors de la journée Martin Luther King Jr., Apple a partagé l’histoire de Mike Lang, un professeur de technologie de Las Vegas, qui utilise l’iPad pour enseigner aux élèves comment créer leurs propres histoires.

Mike Lang travaille comme professeur de technologie dans une école primaire de Clark Country. Son projet consiste à prendre et à éditer des images d’eux-mêmes, de leur famille et de leur communauté. À partir de là, ils créent « leurs propres histoires sur leur importance » à l’aide d’une application de codage. La première partie est conçue pour « montrer aux enfants qu’ils sont précieux » et utilise le livre de Christian Robinson « You Matter » comme point de départ.

Chaque étudiant étudie ensuite la vie et l’héritage de Martin Luther King avec « I Am Martin Luther King Jr. » par Brad Meltzer, et le confronte à travers un portrait en double exposition. Dans la dernière partie du projet, Lang demande à chaque élève comment ils peuvent s’entraider les uns aux autres et avec leurs voisins.

Tout au long du projet, les étudiants utilisent des classeurs interactifs enregistrés dans Keynote. Lang rassemble ensuite les pensées des étudiants dans un livre, qui sera ensuite partagé avec la ville de Las Vegas dans les mois à venir. « Mon espoir pour tous mes étudiants est qu’ils se considèrent comme des citoyens du monde responsables d’aider les autres à réussir », explique Lang.

Le projet vise à la fois à honorer l’héritage de Martin Luther King et à inculquer un sens du devoir civique aux étudiants. L’enseignant utilise et dispose d’applications et de programmes disponibles sur iPadOS, y compris l’application de codage PBS KIDS ScratchJr et Keynote d’Apple.

Mike Lang enseigne dans le district scolaire du comté de Clark depuis 14 ans et a été reconnu comme un éducateur distingué Apple. Avant d’arriver à Las Vegas, il a d’abord exploré comment la technologie peut être utilisée comme outil d’apprentissage pour enseigner l’anglais aux étudiants taïwanais.

« J’ai vu comment la technologie pouvait transformer et transférer des informations aux étudiants beaucoup plus efficacement que moi », a déclaré Lang. « Plus tard, je suis devenu un coach d’apprentissage numérique et j’ai commencé à répandre l’Évangile selon lequel les enfants font des choses avec des appareils. J’ai eu la chance de grandir avec l’évolution numérique dans les salles de classe ».