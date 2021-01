Les photos d’un prototype inédit de l’iPhone 5s dans une couleur gris ardoise plus foncée que la version final ont été dévoilées sur le net.

Très probablement, cette palette de couleurs plus foncées a été utilisée pour masquer le modèle d’origine avant son lancement. L’iPhone 5s a été présenté en septembre 2013 avec trois variantes de couleurs (or, argent ou gris sidéral), mais aucune n’est égale au prototype que nous voyons dans ces images.

Au dos, il y a aussi des indications confirmant le fait que cet iPhone 5s n’était pas destiné à une sortie publique. Les images démontrent aussi qu’Apple a fait de grands efforts pour déguiser l’appareil, comme l’utilisation d’un gris plus foncé à l’arrière et d’une finition mate et non brillante pour le haut et le bas du dos. De cette façon, le prototype ressemblait beaucoup plus à l’iPhone 5.

La source qui a partagé les photos montrent également que le modèle sur la photo a été produit en décembre 2012, quelques mois après le lancement de l’iPhone 5.