Comme prévu, le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est entretenu dimanche avec Fox News pour une interview avec Chris Wallace.

Au cours de l’entretien, Tim Cook a justifié la décision d’Apple de supprimer l’application d’extrême droite « Parler » de l’App Store pour du contenu incitant à la violence. Cook a confirmé que l’application pourra retourner dans le magasin lorsqu’elle activera un système de modération adéquat :

« Nous avons examiné l’incitation à la violence qui existait et nous ne pensons pas que la liberté d’expression et l’incitation à la violence aient quelque chose en commun. Ils pourront revenir sur l’App Store s’ils appliquent suffisamment d’outils de modération. »

Le PDG d’Apple a ensuite évoqué les initiatives pour l’équité et la justice raciale présentées par l’entreprise il y a quelques jours :

« Le sujet de cette initiative est de donner aux communautés de couleur les bonnes opportunités, et nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés par son potentiel. L’année dernière, le meurtre de George Floyd a rendu tout cela plus urgent et nous sommes donc heureux de pouvoir faire notre part.

Nous souhaitons faire du Propel Center un pôle d’innovation au service de toutes les HBCU, mais aussi une source d’informations et d’inspiration pour l’ensemble de la communauté. »

Tim Cook a également parlé de ce dont il a été témoin en grandissant en Alabama et de la manière dont cette période a affecté les choix d’aujourd’hui et les projets REJI :

« Je me souviens d’une époque, Chris, où, que vous soyez au lycée, au collège ou au-delà, vous avez regardé autour de vous et il n’y avait que des Blancs autour, que ce soit au collège, à l’université ou à l’école supérieure. ou quelque chose comme ça. Ça ne me semblait pas bien. Et alors vous vous demandez, pourquoi est-ce arrivé ? Et je pense que tout est lié à l’absence d’opportunités. Cela revient à cela. Et donc, ce que nous essayons de faire avec ce programme, c’est de donner aux gens des opportunités. »

Wallace a également demandé à Cook comment il a succédé à Steve Jobs en 2011 et de quoi il était « le plus fier » au cours de la dernière décennie :

« Je me suis alors concentré sur le deuil, c’était sur le deuil et sur la direction de l’entreprise dans une période très, très difficile. Et donc je ne pouvais pas penser à quel point c’était intimidant.

Je suis fier du fait que nous ayons gardé son ADN au cœur de l’entreprise. Et que l’entreprise est restée concentrée sur l’innovation et la création de produits vraiment exceptionnels qui responsabilisent les gens et enrichissent leur vie.

J’adore chaque jour que je passe ici. C’est un privilège à vie de travailler avec les gens avec qui je travaille. Il m’est difficile d’imaginer ma vie sans Apple. Quel est l’avenir d’Apple ? Nous continuerons à fabriquer les meilleurs produits au monde. Pas le maximum, mais le meilleur. »

Enfin, Wallace a essayé de poser des questions sur l’Apple Car. Tim Cook a évité de donner une réponse, se limitant à dire qu’il ne pouvait pas commenter les rumeurs, mais à ce moment-là, l’animateur a insisté : « Eh bien, vous pouvez. Vous pouvez choisir de ne pas le faire, mais vous êtes certainement un patron et si vous le souhaitez, vous le pouvez ». Et Cook : « Vous avez raison. Je choisis de ne pas le faire. Touché. ».

Pour l’avenir, Cook a déclaré qu’Apple souhaitait utiliser sa plate-forme pour « aider à résoudre certains des plus gros problèmes du pays », mais sans se plonger dans cette phrase. « Nous avons toujours considéré l’entreprise comme un rôle plus important que de gagner de l’argent, mais en réalité, cela fait aussi une différence », a-t-il expliqué. « Et c’est ce qui me motive et me fait me lever le matin et me pousse à venir travailler ».