Selon DigiTimes, TSMC, fournisseur principal d’Apple, commencera la production des processeurs de 3 nanomètres d’ici la fin de 2021.

Si la nouvelle est confirmée, cela signifierait que les premières puces de 3 nanomètres pourraient être prêtes pour la production de masse d’ici le milieu de l’année prochaine. TSMC a progressivement miniaturisé son processus au fil des ans, passant d’une puce A10 16 nm dans les modèles iPhone 7 à une puce A14 5 nm dans les iPhone 12.

Apple utilisera une puce 5 nm pour les A15 qui seront montées sur l’iPhone 13, tandis qu’une puce 4 nm pourrait faire ses débuts en 2022. Le nouveau processeur 3 nanomètres dont la phase de production initiale devrait débuter à la fin de l’année ne pourrait arriver que sur l’iPhone 15 que nous verrons en 2023. Ces puces assureront entre 15 et 30% moins de consommation d’énergie et plus de performances que le modèles avec processus 5 nm.

Le partenariat entre TSMC et Apple est très fort et s’est également étendu aux processeurs Apple Silicon, avec des investissements également prévus dans des usines qui sortiront de terre aux États-Unis.