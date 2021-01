BMW a annoncé son intention de lancer Digital Key Plus, une version améliorée de la fonction Apple CarKey qui intègre la technologie Ultra Wideband. Elle permet aux conducteurs de déverrouiller et de démarrer leur véhicule sans avoir à sortir leur iPhone de leur poche ou de leur sac.

Apple a introduit la prise en charge des clés de voiture numériques dans iOS 13.6, et BMW a été le premier et le seul constructeur automobile à ce jour à lancer cette fonctionnalité, en commençant par la série 5 de 2021 et plus tard à une gamme plus large de modèles produits après 1 Juillet 2020. La technologie de clé numérique actuelle de BMW est basée sur la technologie NFC et oblige les conducteurs à tenir leur iPhone près de la porte du conducteur pour déverrouiller le véhicule.

La technologie Ultra Wideband intégrée à la nouvelle version Digital Key Plus est un protocole de communication sans fil à courte portée et à bande passante élevée avec une conscience spatiale précise. Cela signifie qu’un iPhone autorisé n’aura besoin que d’être à proximité du véhicule pour le déverrouiller et le démarrer. BMW affirme que la précision de l’Ultra Wideband garantit également qu’aucune attaque de relais n’est possible, avec laquelle le signal radio est bloqué ou intercepté.

Apple a commencé à déployer le support Ultra Wideband sur certains de ses appareils sortis en 2019, grâce à la puce U1 intégrée aux modèles Phone 11, suivie des nouveaux iPhone 12. L’Apple Watch Series 6 est également équipée de la puce U1, la fonction CarKey d’Apple étant disponible sur watchOS 6.2.8 et supérieur.

Comme annoncé l’année dernière, le communiqué de presse d’aujourd’hui confirme qu’Apple et BMW ont travaillé en étroite collaboration avec le Car Connectivity Consortium pour établir la spécification Digital Key 3.0 avec Ultra Wideband, fournissant une norme mondiale pour l’industrie automobile. BMW indique que la Digital Key Plus sera initialement lancée dans son nouveau véhicule électrique iX, qui devrait être lancé en Europe à la fin de 2021.

Selon les dernières informations, Hyundai prévoit également d’adopter la fonctionnalité CarKey d’ici la fin de l’année.