Début 2020, Apple a rencontré à plusieurs reprises des dirigeants de la startup californienne Canoo, spécialisée dans les véhicules électriques.

Des réunions avec des dirigeants de Canoo ont eu lieu début 2020 dans le cadre de la stratégie d’Apple visant à développer son projet de véhicule électrique autonome. Selon plusieurs sources, Apple s’est intéressée à la plateforme évolutive de véhicules électriques créée par Canoo. Par rapport à d’autres constructeurs automobiles, le système imaginé par la startup californienne intégrait plus d’électronique et permettait une plus grande flexibilité. Pour sa part, Canoo était également intéressé à recevoir un investissement d’Apple, mais les pourparlers ont échoué et la startup a finalement achevé la fusion avec un fonds d’investissement à la mi-2020.

La nouvelle de l’intérêt d’Apple pour Canoo survient au moment même où l’on parle d’accords possibles avec Hyundai ou Mercedes pour la création d’un véhicule autonome qui sera lancé dans les années à venir.

Entre autres choses, en février 2020, Hyundai et Canoo ont annoncé des plans pour le développement conjoint de véhicules électriques. Cette annonce et tout partenariat potentiel entre les deux constructeurs automobiles ne semblent pas liés à l’implication d’Apple dans l’une ou l’autre des sociétés.