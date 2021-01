En plus de Hyundai, Apple discute également avec le constructeur allemand Mercedes-Benz pour finaliser le projet de la première Apple Car.

Selon IT News, Apple et Mercedes-Benz sont encore dans la phase préliminaire des négociations, aucune décision finale n’a été prise pour le moment. Si la rumeur se confirmait, cela signifierait qu’Apple discute avec davantage de constructeurs automobiles pour trouver le meilleur partenaire et ainsi démarrer la production de la première Apple Car, dont le lancement est prévu entre 2025 et 2029.

Entrer sur le marché automobile n’est pas facile même pour l’entreprise la plus riche du monde. Il semble donc essentiel de trouver un accord avec des constructeurs qui travaillent dans le secteur depuis des décennies.